في بغداد .. اعتقال امرأة تتاجر بالبشر

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم السبت، بالقاء القبض على امرأة تتاجر بالبشر جنوب شرقي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن مفارز في مكتب المدائن لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهمة بجريمة الاتجار بالبشر، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق أحكام المادة (5) من قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر .

في حين ألقت مفارز مديرية مكافحة الإجرام القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك وسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية وآخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل