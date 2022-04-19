سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في بغداد .. اعتقال اربعة من مروجي المخدرات وثلاثة من المعتدين على موظفي رفع التجاوزات

Category: أمـن

Date: 2022-04-19T07:10:17+0000
في بغداد .. اعتقال اربعة من مروجي المخدرات وثلاثة من المعتدين على موظفي رفع التجاوزات

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال أربعة متهمين بالترويج للمخدرات بالجرم المشهود، فيما اعتقلت القوات الأمنية ثلاثة أشخاص من أصحاب العربات الجوالة اعتدوا على موظفي أمانة بغداد، خلال حملة لإزالة التجاوزات، شرقي بغداد.

وقال المصدر إن "قوة أمنية تمكنت بعد مراقبة ونصب كمين محكم من القبض على أربعة أشخاص من مروجي المخدرات متلبسين ببيع المواد المخدرة ضمن منطقة حي الأمانة، شرقي بغداد".

وأضاف المصدر أنه "تم ضبط بحوزتهم مادة الكرستال المخدرة وميزان المتروني وبايب زجاجي"، مبيناً انه "تم تسليمهم مع المبارز الجرمية إلى مخدرات مدينة الصدر".

من جهة أخرى أفاد المصدر ان "مشادة كلامية تطورات إلى مشاجرة بالأيدي وقعت بين مجموعة من أصحاب العربات الجوالة (البسطيات) وموظفين تابعين لأمانة بغداد كانوا يقومون بحملة لإزالة هذه العربات من منطقة جميلة، شرقي بغداد من دون تسجيل إصابات".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية كانت ترافق الموظفين اعتقلت ثلاثة من أصحاب هذه العربات الذين اعتدوا على ملاكات الأمانة".

related

اعتقال ثلاثة أشخاص "هددوا" شركات نفطية جنوبي العراق

Date: 2021-12-02 11:17:38
اعتقال ثلاثة أشخاص "هددوا" شركات نفطية جنوبي العراق

بغداد.. الإطاحة بـ"إرهابي" ومتهمين آخرين بالتزوير والسرقة وتعاطي المخدرات

Date: 2021-12-29 07:47:04
بغداد.. الإطاحة بـ"إرهابي" ومتهمين آخرين بالتزوير والسرقة وتعاطي المخدرات

حملات امنية في بغداد تطيح بـ"ارهابي" ومروجي مخدرات

Date: 2022-01-10 09:01:39
حملات امنية في بغداد تطيح بـ"ارهابي" ومروجي مخدرات

مفوضية تعلن مقتل واصابة 5600 خلال الاحتجاجات في العراق

Date: 2019-10-30 21:04:11
مفوضية تعلن مقتل واصابة 5600 خلال الاحتجاجات في العراق

ماء المجاري وأسباب مجهولة أدت الى مشاجرتين خلفتا إصابات واعتقالات ببغداد

Date: 2022-03-21 20:25:26
ماء المجاري وأسباب مجهولة أدت الى مشاجرتين خلفتا إصابات واعتقالات ببغداد

المخابرات تشن حملة اعتقالات بحق قادة فصيل شيعي بعد يوم من اتهام الكاظمي

Date: 2020-03-03 22:06:26
المخابرات تشن حملة اعتقالات بحق قادة فصيل شيعي بعد يوم من اتهام الكاظمي

اعتقال قيادي صرخي وآخر حاول حرق مسجد وإرهابي في بغداد

Date: 2022-04-14 08:05:46
اعتقال قيادي صرخي وآخر حاول حرق مسجد وإرهابي في بغداد

العراق.. مكافحة الارهاب تطيح بـ10 إرهابيين بينهم قياديون

Date: 2020-11-05 16:56:12
العراق.. مكافحة الارهاب تطيح بـ10 إرهابيين بينهم قياديون