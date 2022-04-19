في بغداد .. اعتقال اربعة من مروجي المخدرات وثلاثة من المعتدين على موظفي رفع التجاوزات

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال أربعة متهمين بالترويج للمخدرات بالجرم المشهود، فيما اعتقلت القوات الأمنية ثلاثة أشخاص من أصحاب العربات الجوالة اعتدوا على موظفي أمانة بغداد، خلال حملة لإزالة التجاوزات، شرقي بغداد.

وقال المصدر إن "قوة أمنية تمكنت بعد مراقبة ونصب كمين محكم من القبض على أربعة أشخاص من مروجي المخدرات متلبسين ببيع المواد المخدرة ضمن منطقة حي الأمانة، شرقي بغداد".

وأضاف المصدر أنه "تم ضبط بحوزتهم مادة الكرستال المخدرة وميزان المتروني وبايب زجاجي"، مبيناً انه "تم تسليمهم مع المبارز الجرمية إلى مخدرات مدينة الصدر".

من جهة أخرى أفاد المصدر ان "مشادة كلامية تطورات إلى مشاجرة بالأيدي وقعت بين مجموعة من أصحاب العربات الجوالة (البسطيات) وموظفين تابعين لأمانة بغداد كانوا يقومون بحملة لإزالة هذه العربات من منطقة جميلة، شرقي بغداد من دون تسجيل إصابات".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية كانت ترافق الموظفين اعتقلت ثلاثة من أصحاب هذه العربات الذين اعتدوا على ملاكات الأمانة".