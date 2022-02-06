في بغداد .. استهداف منزلين أحدهما لموظف بهيئة النزاهة والثاني لرجل دين في التيار الصدري

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول يوم الأحد بتعرض منزل موظف بهيئة النزاهة إلى هجوم بقنبلتين يدويتين، وذلك في العاصمة بغداد.

وأشار المصدر في تصريحه لوكالة شفق نيوز، إلى استهداف منزل أحد موظفي هيئة النزاهة بقنبلتين يدويتين في بغداد,

وأضاف أن الهجوم أسفر عن احتراق عجلتين، الأولى شخصية، والثانية تابعة للهيئة دون اصابات تذكر بإستثناء اضرار مادية جسيمة.

ووفقا للمصدر ذاته فإن منزل رجل الدين ابراهيم العظيمي المنتمي إلى التيار الصدري في منطقة جسر ديالى ببغداد تم استهدافه أيضا بـ(رمانيتن) قنبلتين يدويتين مما أدى إلى حدوث أضرار مادية بالمنزل دون خسائر بشرية.