في بابل وديالى.. الإطاحة بعصابة تسرق السيارات بأسلوب "مبتكر" واعتقال مهربي آثار

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على عصابة متخصصة بسرقة السيارات بأسلوب "مبتكر"، واعتقال آخر بجريمة السرقة، فيما تمكنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ديالى من الإطاحة باثنين من المتاجرين بالآثار.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز قيادة شرطة المحافظة، وقسم مكافحة سرقة السيارات، وبالاشتراك مع مفرزة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في بابل، تمكنت من كشف ملابسات حادث سرقة سيارة صالون وإلقاء القبض على أفراد العصابة المتورطين.

وبينت أن الحادثة وقعت في أحد مناطق مركز مدينة الحلة، واتسمت بأسلوب مبتكر في السرقة، حيث قام الجناة بنشر إعلان بيع سيارة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبعد أن أبدى أحد المواطنين من محافظة مجاورة رغبته في الشراء، قاموا باستدراجه إلى مكان متفق عليه، حيث قام أحدهم باصطحاب المشتري إلى مطعم لتناول الطعام، وعند استلامه مبلغ السيارة وقبل إبرام عقد البيع قام شريكه بسرقة السيارة باستغلال بصمة التشغيل.

وأضافت قيادة الشرطة، وفور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق عمل من شعبة مكافحة سرقة السيارات، وبعد جهود حثيثة في جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة، تمكن الفريق من تحديد هوية السارقين وبالتنسيق مع السلطة القضائية أُلقي القبض عليهما في عملية نوعية، ودونت أقوالهما بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق، نجحت مفارز شرطة المحاويل في بابل، بإلقاء القبض على مجرم متلبس بالجرم المشهود وهو يسرق في قضاء المحاويل.

من جانب آخر، أفادت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ديالى، بإلقاء القبض على متهمين اثنين حاولا بيع قطعة أثرية.

وأشارت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أنه من خلال المتابعة المكثفة وتسخير الموارد الفنية ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة ديالى من إلقاء القبض على متهمين اثنين من أهالي العاصمة بغداد حاولا بيع قطعة أثرية تحتوي نقوش وكتابات وهي قطعة نادرة.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية.