في بابل وبغداد.. اعتقال أجنبيين بحوزتهما "كريستال" ومخالفين لشروط الإقامة

شفق نيوز- بابل/ بغداد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، يوم الجمعة، عن اعتقال متهمين أجنبيين بحوزتهما 2 كيلوغرام و200 غرام من مادة الكريستال المخدرة، في محافظة بابل.

وقالت المديرية العامة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مديرية شؤون مخدرات محافظة بابل، تمكنت من الإطاحة بالمتهمين بعمليتين منفصلتين بعد متابعة استخبارية ورصد تحركات المتهمين والاطاحة بهما".

وتابعت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهما إلى القضاء.

من جانبها أكدت مديرية شرطة الرصافة، أن مفارز قسم مكافحة إجرام الراشدية ومركز شرطة شيخ سعد، وبالاشتراك مع القوة الماسكة للأرض تمكنت من القبض على عدد من الأشخاص المخالفين لشروط الإقامة، من جنسيات مختلفة.

وأوضحت أن "عملية القبض تمت بعد ورود معلومات دقيقة عن مكان تواجدهم، وتم إيداعهم التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".