في بابل.. عصابة لابتزاز النساء على فيسبوك في قبضة الأمن الوطني

شفق نيوز/ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل، يوم الأحد، من إلقاء القبض على مجموعة تبتز النساء الكترونياً.

وذكر بيان للأمن الوطني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل تمكنت من إلقاء القبض وفق اوامر قضائية على أربعة أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني على منصة الفيس بوك".

وأضاف البيان؛ أن المبتزين الملقى القبض عليهم يمارسون الابتزاز "عبر سرقة حسابات النساء بهدف المساومة مقابل مبالغ مالية".

واشار البيان إلى أنه "وقد جرى تدوين أقوالهم اصولياً، وإحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".