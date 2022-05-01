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في بابل.. تشديد الإجراءات الأمنية حول أحد السجون دون معرفة الأسباب

Category: أمـن

Date: 2022-05-01T20:44:55+0000
في بابل.. تشديد الإجراءات الأمنية حول أحد السجون دون معرفة الأسباب

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في بابل، مساء اليوم الاحد، بتكثيف الإجراءات الأمنية حول محيط أحد سجون في المحافظة بعد ورود معلومات استخبارية تهدد أمن السجن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية كثفت من تواجدها بالقرب من سجن الكفل بمحافظة بابل نتيجة لورود معلومات عن وجود تهديد لاستهدافه".

وبين المصدر أن "المعلومات تفيد بأن هناك استهدافاً للسجن بسيارة مفخخة"، دون كشف مزيد من التفاصيل عن الهدف من هذه العملية.

يشار إلى أن سجن الكفل يضم معتقلين بقضايا إرهابية وتجارة المخدرات إلى جانب الجرائم الجنائية الأخرى.

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