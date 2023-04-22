في بابل.. القبض على متهمين بقتل ضابط واعتقال تاجر مخدرات

شفق نيوز/ افادت قيادة شرطة بابل، يوم السبت، بإلقاء القبض على متهمين اثنين بقتل ضابط برتبة عقيد، بعد أقل من 48 ساعة على تنفيذ الجريمة، واعتقال تاجر مخدرات في المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوة مشتركة من قسم شرطة قضاء القاسم وخلية "الصقور" التابعة لمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بابل، تمكنت في اقل من 48 ساعة من القاء القبض على هاربين متهمين بمقتل ضابط برتبة عقيد على اثر خلاف عائلي في احدى مناطق القضاء جنوبي المحافظة.

واكدت القيادة توقيف المتهمين اصولياً لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

من جانب آخر، قالت قيادة الشرطة إن مفارز سيطرة حلة - قادسية، استطاعت من خلال اجراءاتها الامنية المشتركة عند أحد المداخل الرئيسة جنوبي المحافظة، القاء القبض على متهم بحوزته حوالي كيلوغرام من المخدرات نوع "كريستال ميث".

وأشارت القيادة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية وتسليم المتهم اصولياً الى الجهة المختصة.