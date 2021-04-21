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في بابل .. القبض على عصابة للخطف وتحرير مختطف لديها

Category: أمـن

Date: 2021-04-21T08:55:37+0000
في بابل .. القبض على عصابة للخطف وتحرير مختطف لديها

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل يوم الأربعاء القاء القبض على ٤ اشخاص يشكلون عصابة للخطف وتحرير مخطوف خلال عملية امنية نفذتها القوات الامنية شمالي المحافظة

وقالت القيادة في بيان اليوم إن فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام تمكن من تحرير  شاب مختطف والقبض على أربعة متهمين مشتركين في خطفه بعد مساومتهم ذوي المخطوف بدفع جزية مالية ، وذلك ضمن قاطع ناحية الاسكندرية شمالي المحافظة .

وعن تفاصيل العملية بيّن مدير قسم علاقات وإعلام القيادة العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني ، إنها نُفِّذت بعد جهود حثيثة لفريق العمل من جمع للمعلومات ومتابعة الجناة وإستحصال الموافقات الرسمية والقبض عليهم بعد تحديد الهدف في غضون 48 ساعة من وقوع الجريمة ، ليتم إقتياد المتهمين من قبل القوة الى مركز التحقيق المعني لإكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .

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