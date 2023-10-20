في بابل .. القبض على ثلاثة إيرانيين يستقلون عجلة مسروقة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل يوم الجمعة، القبض على ثلاثة أشخاص يستقلون عجلة صالون يوجد عليها عدة دعاوى بتهم السرقة في المحافظة.

وذلك خلال الممارسات الامنية في سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال شمالي محافظة بابل بالتعاون مع قسم كاميرات المراقبة الفيديوية.

وأضافت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛، أنه و"لدى التفتيش الدقيق لعجلة المخالفين من قبل المفارز الأمنية تم ضبط رزمتين من فئة الدولار الأمريكي مرتبتين بشكل يجلب الشك ، حيث وضع أعلى وأسفل كل رزمة عدد من فئة مئة دولار وبداخلهما فئات مختلفة تنوعت بين 1 دولار والـ 2 دولار وكانت مرتبة على شكل رزمتين يثيران الريبة والشك كون ان الاولى كانت مرتبة من فئة مئة دولار أمريكي على شكل رزمة بدايتها ورقة واحدة فئة مئة دولار أمريكي ونهايتها ورقتين فئة مئة دولار امريكي وما بينهن اربعة اوراق فئة إثنين دولار وخمسون ورقة فئة واحد دولار".

وأشارت القيادة إلى أنه تم اتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية.