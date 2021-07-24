في الأنبار وصلاح الدين.. 3 "إرهابيين" بقبضة الاستخبارات العسكرية

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الامني، يوم السبت، بتمكن الاستخبارات العسكرية من الإطاحة بثلاثة "إرهابيين" في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "على ضوء معلومات دقيقة لمفاصل الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسمي استخبارات قيادة عمليات سامراء والانبار - اكدت تواجد ثلاثة ارهابيين اثنان منهما في الانبار والاخر في صلاح الدين".

وأضافت، "تم وعلى الفور تحرك مفارز شعبة استخبارات الفرقة العاشرة وقوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة ٤٠( قيادة عمليات الانبار ) لتتمكن من القاء القبض عليهما في الصقلاوية بالفلوجة وسيطرة الشهيد اوس مدخل محافظة الانبار".

وتابعت الخلية، "في الوقت ذاته تحركت فية مفارز قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات فوج مغاوير القيادة الثاني وقوة برية من الفوج ذاته نحو الارهابي الثالث وتم القبض عليه في منطقة الجمهورية التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين".