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في الأنبار وسامراء.. اعتقال "إرهابي" وضبط متفجرات وذخيرة

Category: أمـن

Date: 2021-06-18T20:42:43+0000
في الأنبار وسامراء.. اعتقال "إرهابي" وضبط متفجرات وذخيرة

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، القاء القبض على "ارهابي" وضبط متفجرات وذخيرة في الأنبار وسامراء.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ وقوة من جهاز مكافحة الارهاب تمكنت من إلقاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب في قضاء الكرمة بالانبار".

وأضافت، أن "مفارز شُعب الاستخبارات العسكرية في الانبار وسامراء تمكنت أيضاً من ضبط عدد من الاعتدة والمتفجرات المختلفة ضمت ٣ جلكانات معبأة بمادة السي فور ، و ٢٠ قنبرة هاون مختلفة العيارات، و٥ عبوات ناسفة و٣ صواريخ مختلفة، ومقذوفات مختلفة عدد ٣ ، فضلا عن رمانة مختلفة عدد ٢و ٢ مسطرة تفجير".

وأشارت الخلية إلى أن "المفارز الهندسية في قيادة عمليات سامراء والفرقة العاشرة قامت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطره ضمن قواطعها".

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