في الأنبار وبغداد .. إصابة شرطي بمطاردة مسلحة لتاجر مخدرات و تسجيل محاولتي انتحار فاشلتين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، يوم الأحد، القبض على متهم بتجارة وتعاطي المخدرات، بعد قيامه بإطلاق النار صوب المفرزة المنفذة لأمر القبض، مما اسفر عن اصابة احد منتسبي المديرية بينما تم تسجيل محاولتي انتحار فاشلتين في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أمر القبض جاء بعد ورود معلومات تفيد بوجود شخص في قضاء الرمادي ( مركز المحافظة )، وبحوزته حبوب مخدرة، وتم تشكيل مفرزة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبالتنسيق مع فوج طوارئ الانبار العاشر، للقبض عليه".

وأضاف البيان، أن "أثناء محاولة القاء القبض على المتهم، قام بإطلاق النار تجاه المفرزة القابضة، مما ادى الى اصابة احد منتسبي قسم المخدرات في اليد". مشيراً إلى أن "حالته الصحية جيدة، وبعد مطاردة مع المتهم تم إلقاء القبض عليه".

وبينت المديرية، أنه "تم ضبط بحوزة المتهم 4 آلاف حبة مخدرة نوع (كبنتاجون)، و(لا ريكا) بعدد (١١) حبة و(٨) حبات فاليوم، وكما تم ضبط مسدس نوع ( سكساور )".

وأختتم البيان، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات أعلاه، وتم عرضه على قاضي التحقيق، وقرر توقيف المتهم ، وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات، وتم إيداع المتهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

في غضون ذلك قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إنه "وردت معلومات بوجود محاولة انتحار لشخص منسوب لحماية المنشآت قاطع الكاظمية عن طريق شنق نفسه داخل الدار ضمن مدينة الكاظمية شمالي بغداد.

وأوضح أن المذكور اعلاه قام بفتح بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أثناء الانتحار وأثناء شنق نفسه انقطع الحبل واصطدام رأسه في الأرض حيث اغمى عليه ايضآ، مردفا بالقول إن هذا الشخص كان مخمورا، وقد حضر ضابط التحقيق، وبعد دخول داره تبين انه على قيد الحياة وتم تسليمه إجراءات.

وفي حادث مماثل قالت الشرطة الاتحادية في بيان لها اليوم، إن أحد منتسبي الفوج الثالث اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تمكن من إنقاذ احد الأشخاص بعد مشاهدته لمحاولة الانتحار عبر القفز من على جسر الأئمة في مدينة الكاظمية، مضيفة أنه على الفور وبسرعة فائقة توجه لإنقاذه قبل رمي نفسه ، وتم تسليمه إلى جهة الاختصاص أصوليا حِفاظاً على سلامته.