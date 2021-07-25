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في الأنبار.. صيد ثمين وثلاثة متهمين بقبضة الاستخبارات

Category: أمـن

Date: 2021-07-25T20:26:01+0000
في الأنبار.. صيد ثمين وثلاثة متهمين بقبضة الاستخبارات

شفق نيوز / اعتقلت مفارز شعبة الاستخبارات بقيادة عمليات الأنبار، القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المخدرات في المحافظة، وضبط عشرة آلاف حبة مخدرة.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في كتيبة استطلاع الفرقة الخامسة، واستخبارات الفرقة وقسم شؤون المخدرات، القت القبض على ثلاثة من تجار المخدرات، وضبطت بحوزة أحدهم عشرة آلاف حبة مخدرة وكمية من البودرة المخدرة، وذلك في الحي العسكري بقضاء الرطبة أقصى غربي الأنبار".

وأضافت المديرية، أن "القوة سلمت المتهمين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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