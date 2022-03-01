في الأنبار.. أشقاء يقتلون شقيقهم وزوجته بالرصاص

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الثلاثاء، بأن أشقاء قتلوا شقيقهم وزوجته بعدة إطلاقات نارية في مدينة الفلوجة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز"، إن "اخوة اثنين قاموا بالهجوم على منزل اخيهم في حي الجغيفي شرقي الفلوجة، بسبب مشاكل عائلية، ما اسفر عن مقتل شقيقهم وزوجته".

وأكد، أن "الجناة لاذوا بالفرار فور قيامهم بالجريمة، وهم يقتادون عجلة من طراز ( كورلا ، لون فيلي ) وجار البحث عنهما"، مبيناً أن "قوات الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة".

من جانبهم، أفاد، شهود عيان بان الحادثة "جريمة شرف، ولا يزال التحقيق جار لحين القبض على الجناة".