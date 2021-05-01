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في الأنبار .. تفجير يودي بحياة عميد وعريف في الجيش العراقي

Category: أمـن

Date: 2021-05-01T05:00:51+0000
في الأنبار .. تفجير يودي بحياة عميد وعريف في الجيش العراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في قيادة شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة ادت بحياة ضابط برتبة عميد وعريف في قوات الجيش العراقي. 

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الانفجار وقع فجر يوم السبت، بمنطقة عكاشات التابعة لقضاء القائم غربي الانبار، وذلك أثناء تنفيذ قوات الجيش لواجب أمني".

وأشار المصدر، إلى أن "المنطقة التي انفجر فيها اللغم سبق أن تم تطهيرها من مخلفات داعش، أي أن العبوة تم زرعها حديثا" 

وطالب المصدر، بـ"ضرورة تكثيف الجهود على الشريط الحدودي لمنع تسلل الارهابيين إلى الأراضي العراقية، كون التنظيم بدأ ينشط في المناطق الغربية بشكل أكبر من السابق".

وفي وقت سابق من مساء يوم الجمعة، أفاد مصدر أمني مسؤول بسقوط أربع ضحايا بينهم ضابطان من قوات الجيش بهجوم متتال شنه تنظيم داعش مستهدفا دورية عسكرية في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

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