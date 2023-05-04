في الأنبار .. القبض على زوجين حاولا بيع طفليهما مقابل 150 الف دولار أمريكي

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الخميس، بالقاء القبض على زوجين اثناء محاولتهما بيع طلفليهما في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنه وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود احد المتهمين يحاول بيع اطفاله ولد وبنت مقابل مبلغ مالي مقدارة (150) الف دولار اميركي ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات واستدراج المتهم من محافظة ديالى الى محافظة الانبار والقبض عليه بالجرم المشهود مع زوجته اثناء قيامهما بعملية الاتجار وانقاذ الطفلين وافشال نوايا ذويهما الدنيئة في كسب مبتغاهم المادي.

ووفقا للبيان فقد تم عرض الاوراق التحقيقية امام انظار القاضي المختص وقرر توقيفهما وفق المادة 6/اولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات .