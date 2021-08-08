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في النجف.. مقتل شخصين والشرطة تستنفر بحثاً عن "باكستاني"

Category: أمـن

Date: 2021-08-08T13:01:33+0000
في النجف.. مقتل شخصين والشرطة تستنفر بحثاً عن "باكستاني"

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في النجف، يوم الاحد، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بحادثين منفصلين في المحافظة، فيما استنفرت القوات الامنية بحثاً عن وافد باكستاني الجنسية سرق عشرات ملايين الدنانير وأجهزة هواتف ثمينة واختفى عن الأنظار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا يبلغ من العمر 26 عاما قتل برصاصة على يد شخص آخر ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، ولم تتضح حتى الآن أسباب ارتكاب الجريمة".

وأضاف أن "مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين ثلاثة أسفرت عن مقتل شخص يلقب بـ(حمودي الحاري) وإصابة رجل أربعيني بجروح، نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين".

واشار الى ان "الشرطة نقلت الجثتين الى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما، فيما نقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وفي تطور آخر، ذكر المصدر أن "القوات الأمنية في النجف شددت من إجراءاتها الداخلية، فضلا عن مداخل مطار النجف الدولي بحثا عن باكستاني سرق 200 مليون دينار عراقي من صاحب مجمع للهواتف النقالة كان يعمل فيه، فضلا عن أجهزة هواتف باهظة الثمن، إضافة إلى سحب مستمسكاته التي كانت بحوزة صاحب المجمع".

وتابع أن "التحقيقات الأولية بالحادث بينت أن الباكستاني ما يزال في احد الاحياء النجفية التي تقطنها غالبية أجنبية وخاصة من باكستان"، مشيرا إلى أن "الشكوى الجزائية تم تحويلها إلى شعبة مكافحة الاجرام للتحقيق فيها".

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