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في النجف.. خلاف على مبلغ الاشتراك بالمولدة يودي بحياة حارس قضائي

Category: أمـن

Date: 2021-08-11T18:10:05+0000
في النجف.. خلاف على مبلغ الاشتراك بالمولدة يودي بحياة حارس قضائي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، يوم الأربعاء، بمقتل حارس قضائي بسبب خلاف على مبلغ مالي.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الحارس يبلغ من العمر 32 عاماً، تم قتله في حي الحوراء (السواق سابقا) وسط مدينة النجف، رميا بالرصاص على يد صاحب منفذ (كي كارد) وابنه".

وبين أن "الامر بدأ بمشاجرة على مبلغ الاشتراك الشهري بمولدة الكهرباء التي يمتلكها اهل المقتول الذين تجمعوا قرب المولدة ليأتي بعدها القاتل وابنه، حيث تطور الأمر إلى إطلاق نار أدى مقتل المجنى عليه على الفور".

واضاف، ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما باشرت بملاحقة الجناة الذين هربوا لمكان مجهول".

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