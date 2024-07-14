في النجف.. "تشكيل عصابي" رئيسه مسؤول في التربية واعضاؤه منتسبون أمنيون

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة بابل، اليوم الاحد، عن تفاصيل العصابة النجفية التي اكتشفت اثناء اعتقال احد الاشخاص بعد شكوى تقدمت بها امرأة ضده.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "امرأة تقدمت بشكوى لدى مكافحة إجرام بابل عن اختفاء ولدها ضد أحد الأشخاص الذين كان يرافقه دائماً، وبعد اعتقال المشكو منه، اعترف انه يعمل ضمن عصابة مختصة في محافظة النجف يقودها موظف مسؤول بوزارة التربية/ تربية محافظة النجف".

وبين المصدر، أنه "بعد توقيف هذا الموظف اعترف هو الآخر على أنه يعمل ضمن عصابة يتكون أفرادها من ضباط استخبارات وإحدى الجهات المسلحة في النجف".

وتابع المصدر، ان" افراد العصابة المعتقلين لغاية الآن، اعترفوا بالعديد من جرائم القتل والخطف وتجارة المخدرات والابتزاز التي قاموا بها في محافظة النجف"، مؤكدين انهم "كانوا يستخدمون عجلات حكومية تابعة للاستخبارات لغرض تنفيذ جرائمهم".