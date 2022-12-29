في النجف.. الإعدام شنقاً بحق رجل وزوجته قتلا امرأة وأحرقا جثتها

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الخميس، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق رجل وزوجته بتهمة القتل العمد.

وقال مصدر أمني في النجف لوكالة شفق نيوز، إن "الزوج والزوجة قاما في شهر آب الماضي بقتل امرأة في حي الجزيرة بسبب خلاف مالي، ومن ثم قاما بحرق جثتها لإخفاء معالم الجريمة".

وبين أن "القوات الأمنية تمكنت من الوصول إلى الجناة واعتقالهما واليوم أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام شنقاً بحقهما وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".