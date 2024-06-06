في النجف.. العثور على جثتين احداهما لرجل منحور والأخرى لامرأة مهشمة الرأس

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، بالعثور على جثتين، أحدهما تعود الى امرأة مقتولة شنقاً.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة امرأة مقتولة شنقاً في الثلاثينات من عمرها، حيث وجدت مهشمة الرأس، و ملفوفة بسجادة وملقاة قرب جامعة قرطبة على الطريق السياحي بالكوفة وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وتابع المصدر، ان "شخصاً في الثلاثينات من عمره ايضا عثر عليه مقتول نحراً داخل مقبرة وادي السلام وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

واضاف المصدر، ان" القوات الامنية نقلت الجثتين للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما ".