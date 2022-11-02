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في النجف.. اعتقال اثنين من أتباع "الصرخي" بحوزتهما منشورات تحرض ضد المرجعية الدينية

Category: أمـن

Date: 2022-11-02T13:10:07+0000
في النجف.. اعتقال اثنين من أتباع "الصرخي" بحوزتهما منشورات تحرض ضد المرجعية الدينية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الاربعاء، باعتقال اثنين ينتميان لحركة دينية شيعية "منحرفة" وضبطت بحوزتهما منشورات تحرض على المرجعية الدينية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية خاصة تمكنت من الإطاحة بشخصين ينتميان لحركة (الصرخي) المتطرفة بمنطقة الجمعيات، وضبطت بحوزتهما 1500 منشور ورقي ضد التقليد الديني والمرجعية الدينية".

وبين انه "تم نقل المعتقلين الى احد المراكز الخاصة، لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

يشار إلى أن رجل الدين الشيعي محمود الصرخي يحرض هو وأتباعه منذ ظهوره بالضد من الالتزام بالتقليد الفقهي كما يحرض أيضاً على إتباع الشيعة للمرجعيات الدينية، ويعد من الحركات الدينية المنحرفة.

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