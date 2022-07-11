في الموصل.. نزاع عشائري يخلف 6 مصابين وقوة أمنية كبيرة تتدخل

Category: أمـن

Date: 2022-07-11T15:56:48+0000

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاثنين، بإصابة ستة أشخاص بجروح متباينة جراء اندلاع نزاع عشائري في مدينة الموصل. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع اندلع بين عشيرتين في حي المأمون بالجانب الأيمن لمدينة الموصل، واستخدمت فيه الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص من الطرفين إصابات متفاوتة". وبين أن "قوة كبيرة من شرطة الموصل توجهت إلى مكان الحادث ما دفع بطرفيّ النزاع إلى التفرق قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقال أفراداً منهم". وأشار المصدر إلى أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات النزاع والتوصل إلى المتورطين فيه".

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