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في الموصل.. مقتل مدني وسرقة أمواله وانتحار "مشكوك فيه" لامرأة

Category: أمـن

Date: 2021-06-19T08:09:22+0000
في الموصل.. مقتل مدني وسرقة أمواله وانتحار "مشكوك فيه" لامرأة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في نينوى، يوم السبت، بانتحار امرأة شنقاً داخل منزلها في الجانب الايمن لمدينة الموصل، فيما أقدم مجهولون على قتل مدني وسرقة أمواله قرب مطار الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المرأة من مواليد 1974 وهي متزوجة ولكن ليس لديها أطفال، وقام بالانتحار بشنق نفسها حيث عثرت عائلتها على جثتها داخل منزلها في منطقة وادي حجر".

وبين ان "الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة أسباب الانتحار، حيث هناك مؤشرات توحي بأنه جريمة قتل وليس انتحاراً بحسب المعطيات".

من جانب آخر، أبلغ المصدر شفق نيوز، بأن "مجهولين قاموا بقتل مدني بالقرب من المنطقة المحيطة بمطار الموصل وسرقوا منه مبلغاً كان بحوزته يقدر بـ25 مليون دينار عراقي و30 الف دولار امريكي".

وأشار إلى أن الجناة لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة، فيما قامت الشرطة بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة الجناة.

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