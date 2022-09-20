في الموصل.. "صدفة" تجدد نزاعاً عشائرياً والحصيلة مقتل وإصابة 4 أشخاص

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص في نزاع عشائري قديم تجدد عن طريق الصدفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً عشائرياً سابقاً كان قد حصل بين عشيرتين، وتجدد اليوم بعد أن التقى الطرفان قرب محطة تعبئة وقود الغزلاني في الجانب الأيمن من مدينة الموصل".

وبين أن "الأمر بدأ بمشادة كلامية تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة، ما أدى إلى مقتل شخص واصابة ثلاثة آخرين أحدهم حالة حرجة"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي والجرحى لمستشفى قريب لتلقي العلاج".