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السجن 10 سنوات لـ"العقل المدبر" بقضية عقارات الموصل واعتقال موظف سرق اضبارة عقار

Category: أمـن

Date: 2022-09-15T10:10:16+0000
السجن 10 سنوات لـ"العقل المدبر" بقضية عقارات الموصل واعتقال موظف سرق اضبارة عقار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، بإلقاء القبض على موظف سرق أوليات عقار وساوم أشخاصاً عليه، فيما صدر حكم بالسجن 10 سنوات بحق "العقل المدبر" للتلاعب بأضابير العقارات في الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية نصبت كميناً لموظف معزول من مديرية التسجيل العقاري (الزهور) بحوزته اضبارة عقار اصلية كان قد   سرقها من دائرة التسجيل العقاري حين كان موظفاً فيها".

وبين أن "الموظف كان عندما يحاول إعادة الاضبارة إلى الدائرة حين تم القاء القبض عليه"، مشيرا الى ان "الموظف ساوم أشخاصاً لديهم مصلحة في إعادتها مقابل مبالغ مالية".

وفي الشأن نفسه، أبلغ مصدر مطلع في الموصل، وكالة شفق نيوز، بأن "محكمة جنايات نينوى الاولى أصدرت حكماً بالسجن لعشر سنوات بحق العقل المدبر للتلاعب بملفات التسجيل العقاري في الموصل (قاسم سيدو)".

وأضاف "كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لخمس سنوات وشهر بحق رئيس اتحاد الجمعيات في نينوى نايف الجرجري".

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