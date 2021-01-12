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في الموصل.. القبض على منتحل صفة "عميد" كان ينوي ترقية نفسه إلى "لواء"

Category: أمـن

Date: 2021-01-12T15:28:02+0000
في الموصل.. القبض على منتحل صفة "عميد" كان ينوي ترقية نفسه إلى "لواء"

شفق نيوز/ ألقت قوة من مكافحة إجرام نينوى، يوم الثلاثاء، القبض على شخص ينتحل رتبة عميد في الجيش العراقي، كان ينوي "ترقية" نفسه إلى لواء.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن قوة من مكافحة اجرام نينوى ألقت القبض على شخص ينتحل صفة عميد في جهاز مكافحة الارهاب مع عدة اشخاص اخرين كانوا يرافقونه بصفة حمايته.

وأضاف المصدر؛ ان هذا الشخص هو بالأصل من سكنة "منطقة فايدة" وجاء الى الموصل بعد التحرير وانتهز فرصة الفوضى بعد التحرير وكان يحمل باجات وهويات مزورة ويتجول بها وأسس شبكة من العلاقات.

وتابع أن الضابط المنتحل كان يسهل امر التنقلات ويزور المؤسسات الامنية ولم يكن أحد يعلم بادعائه، لكن من سوء حظه زار شعبة سرقة السيارات في مكافحة اجرام نينوى ومدير الشعبة ضابط يدعى مقدم محمد طلال العبيدي شك بأمره وبدأ بمتابعته والتحقق من هويته حتى اكتشف أنه مزور ويعمل في النصب والاحتيال.

وأكمل المصدر سرده لواقعة القبض على الضابط المنتحل؛ انه عندما تمت مداهمة العميد المزيف وإلقاء القبض عليه، كان يحمل رتبة عميد وقد قام بشراء رتبة جديدة "لواء" ليقوم بارتدائها مع جدول الترقيات الجديد، مشيرا إلى أن القوة الامنية وجدت رتبة اللواء داخل منزله مع بدلات عسكرية، واعترف انه كان ينوي ترقية نفسه مع صدور جدول الترقيات للجيش العراقي في السادس من كانون الثاني.

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