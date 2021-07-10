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في المثنى.. نزاع طاحن يخلف 3 قتلى وجرحى

Category: أمـن

Date: 2021-07-10T16:17:36+0000
في المثنى.. نزاع طاحن يخلف 3 قتلى وجرحى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة المثنى، يوم السبت، بمقتل واصابة 3 أشخاص بنزاع عشائري غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعا عشائريا طاحنا اندلع في ناحية المملحة غربي مدينة السماوة مركز المحافظة"، لافتا إلى أن " النزاع وقع نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين واستخدمت فيه اسلحة خفيفة ومتوسطة".

وأضاف المصدر، أن "النزاع تسبب بمقتل امرأة وشاب وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة"، مبينا أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما، فيما نقلت المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج".

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