في العقد السابع من العمر.. رجل يبتز فتاة الكترونياً ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، يوم الخميس، عن القاء القبض على متهم في العقد السابع من العمر قام بابتزاز فتاة الكترونياً وهددها بنشر صورها.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الفتاة استنجدت بدوريات الشرطة بعد قيام المتهم بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبلغاً من المال.

وبينت أن دوريات نجدة بغداد الجديدة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بعد جهد "كبير ومميز" حيث تم نصب كمين محكم وبدلالة طالبة النجدة تم القبض عليه في تقاطع السينما البيضاء، وتسليمه الى مركز الشرطة اصوليآ.

وأشارت إلى أن المتهم يبلغ من العمر ٦١ عاماً.