في العراق.. ذهب لتقديم العزاء فقتله "المزاح" وانتحار شخص بسبب تراكم الديون

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بمصرع شاب جراء العبث والمزاح بسلاح "مسدس" في ديالى، فيما أقدم آخر على الانتحار في بابل، جراء تراكم الديون.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "شابين وخلال مزاح بسلاح مسدس تسبب بخروج إطلاقة نارية من السلاح، وقتلت أحدهما في قرية السيد التابعة لناحية السلام"، 30 كم شمال شرق بعقوبة، لافتاً إلى أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث الذي ما تزال تفاصيله غامضة".

وأضاف المصدر، أن "الضحية وصديقه من سكان محافظة كربلاء، وقدموا إلى الناحية لحضور مجلس عزاء لأحد ضحايا الجيش الذي قتل جراء هجوم لداعش بناحية بهرز جنوب مدينة بعقوبة"، مشيراً إلى أن "الحادث وبحسب المعلومات الأولية وقع بعد خروجهما من مجلس العزاء".

إلى ذلك، أبلغ مصدر آخر، الوكالة أن "رجلاً يبلغ من العمر (34) عاماً، أقدم اليوم على الانتحار من خلال شنق نفسه داخل منزله في ناحية الاسكندرية ضمن محافظة بابل، وذلك بسبب تراكم الديون عليه"، وفق تحقيقات الجهات الأمنية المختصة.