في العراق.. خريج ينتحر حرقاً و"الحوت" يبتلع سجيناً وزوج يقتل زوجته

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية في محافظتي صلاح الدين وذي قار، يوم الثلاثاء، بإحراق شاب نفسه بسبب ظروف قاسية، ووفاة نزيل بسجن "الحوت" ومقتل امراة على يد زوجها بحوادث متفرقة بالمحافظتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في العقد العشريني من عمره (خريج كلية التربية /قسم الفيزياء) اقدم اليوم، على الانتحار بإحراق نفسه في قضاء طوز خورماتو شرقي صلاح الدين"‘ عازياً السبب وفق المعلومات الاولية الى "ظروف معيشية صعبة".

واضاف المصدر، أن "قوات أمنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته، فيما نقلت الجثة إلى الطب العدلي".

وتتصاعد معدلات الانتحار في بعض المحافظات بسبب المشاكل النفسية والمعيشية وتداعياتها إلى جانب العوامل الأخرى وأبرزها الإدمان على المخدرات.

وفي السياق، افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم، بوفاة نريل داخل سجن الناصرية المركزي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزيلاً من اهالي العاصمة بغداد يبلغ من العمر 31 عاماً ومحكوم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وفق المادة 4 ارهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وأضاف، ان "سبب وفاة النزيل يعود لاصابته بعارض صحي، وتم نقل جثته إلى الطب العدلي لإكمال الاجراءات القانونية لها".

وفي ذي قار أيضاً، افاد مصدر امني بمقتل فتاة بالرصاص غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الامنية بقضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة تلقت إخباراً باقدام فتاة على الانتحار رمياً بالرصاص، وعند الكشف عليها من قبل عناصر الأمن حصلت صدمة بأن الفتاة لم تنتحر، وانما قتلت رمياً بالرصاص".

وبين المصدر، ان "التعمق بالتحقيق قاد الأجهزة الامنية إلى القاتل الحقيقي بعد ساعة من الإخبار وهو زوجها بعد مواجهته بالادلة، التي سجلتها العناصر الامنية التي حضرت موقع الحادث، وتم اعتقاله وايداعه التوقيف، لإكمال الاجراءات التحقيقية معه ".