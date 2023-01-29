في العراق .. تفكيك شبكة للتجارة بالمخدرات بحوزتها 34 كغم من "الأفيون"

شفق نيوز/ أفادت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، تفكيك "أهم" شبكة لتجارة وتهريب المخدرات بحوزة أفرادها 34 كغم من مادة "الأفيون" بعد محاولتهم إدخالها إلى أراضي البلاد من مناطقه الجنوبية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها نفذت و بالتنسيق والاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية، ومديرية استخبارات الحدود، عملية نوعية استباقية جنوبي العراق، أسفرت عن ضبط أهم شبكة لتجارة وتهريب المخدرات، مكونة من (5) متهمين اثنان منهم أجانب الجنسية، و3 متهمين يحملون الجنسية العراقية، بعد أن تمت مراقبتهم ونصب كمائن محكمة لهم بموجب قرارات قضائية.

وأشارت المديرية إلى ضبطها بحوزة أفراد الشبكة، و بالجرم المشهود 34 كغم من مادة (الأفيون) المخدرة أثناء محاولتهم إدخالها الى البلد، مؤكدة أنه تم إيداعهم التوقيف بموجب قرار قضائي وفق أحكام المادة (27) مخدرات تجارة المخدرات الدولية.

ووفقا للبيان فإنه سيتم الإعلان عن باقي تفاصيل القضية حال انتهاء مراحل التحقيقات الأصولية .