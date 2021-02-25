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في العراق .. اعتقال عصابة تزيف عملة 100 دولار امريكي والإطاحة بامرأة سرقت 90 مليون دينار

Category: أمـن

Date: 2021-02-25T10:07:47+0000
في العراق .. اعتقال عصابة تزيف عملة 100 دولار امريكي والإطاحة بامرأة سرقت 90 مليون دينار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن الآسايش في قضاء شهرزور في إقليم كوردستان يوم الخميس إلقاء القبض على ثلاثة متهمين قاموا بطباعة عملة 100 دولار أمريكي، وانهم زيفوا مبلغا مقداره 5600 دولار.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انه ضمن إطار حملة أمنية لقواتها وفي تاريخ 17 - 2 - 2021 وبعد تلقيها بلاغا من باع دراجته النارية لآخر تبيّن فيما بعد أن المبالغ التي تسلمها من الأخير مزيفة.

وأوضح البيان أنه وعلى الفور شرعت قوات الآسايش في شهرزور وبمساعدة من معاونية قوات آسايش قضاء "سيد صادق" بفتح تحقيق رسمي ووفقا للمادة 281 من قانون العقوبات تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الرئيس الذي قام بتزييف العملة الامريكية فئة 100 دولار ، مشيرا إلى تزييفه 5600 دولار أمريكي وبعدها قام بالتعامل بها.

وتابع البيان وبعد إجراء التحقيق معه اتضح أن الطباعة تمت عند شخص آخر لتقوم قوات الآسايش بالقبض على ثلاثة متهمين بالعملية وهم (ش.م.ف) و (پ.ك.ح) و (پ.ب.ع)، منوها إلى أن التحقيقات مازالت جارية معهم.

من جهتها أفادت شرطة محافظة كربلاء بضبط امرأة لسرقتها مبلغ 90 مليون دينار عراقي من أحد البيوت.

وقالت الشرطة في بيان ان مفارز قسم مكافحة الإجرام التابعة لقيادة شرطة كربلاء والمنشآت تمكنت وخلال جهد أمني متميز في غضون  24 ساعة فقط من القبض على امرأة وذلك لسرقتها مبلغ 90 مليون دينار عراقي من بيت في حي اليرموك.

ووفقا للبيان  فإن مفارز قسم مكافحة الإجرام ضبطت المبلغ مع المتهمة قبل تحويله الى خارج المحافظة.

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