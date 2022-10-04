في العاشرة من العمر.. طفل يقتل شقيقه الأصغر بالخطأ جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ميسان جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، بقيام طفل في العاشرة من العمر بقتل شقيقه الأصغر رمياً بالرصاص، عن طريق الخطأ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلاً في العاشرة من العمر كان يمزح مع شقيقه البالغ من العمر سبع سنوات، بالسلاح داخل منزلهما في منطقة العمارات وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، وبالخطأ أطلق الشقيق الأكبر رصاصة على الأصغر وقتله في الحال".

وبين أن "الأجهزة الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً فورياً بالحادث".

يشار إلى أن حوادث القتل والإصابات بالأسلحة النارية بين الأطفال تتكرر بين وقت وآخر في مختلف المدن العراقية، جراء انتشار الأسلحة بشكل كبير وعدم حرص الآباء في إبقائها بعيدا عن متناول الأطفال والمراهقين.