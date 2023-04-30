في السليمانية وميسان.. مقتل شخص على يد شقيقه وانتحار امرأة بظروف غامضة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في السليمانية، يوم الأحد، بمقتل شخص على يد شقيقه بسبب خلاف عائلي قديم، فيما أقدمت شابة على الانتحار في ظروف مثيرة للشك بمحافظة ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن "شخصاً أقدم على قتل شقيقه في حي (خبات) وسط مدينة السليمانية بطلق ناري من مسدس بسبب خلاف عائلي قديم".

وأضاف أن "القاتل سلم نفسه لقوات الشرطة".

وفي ميسان أبلغ مصدر طبي وكالة شفق نيوز، بأن "شابة تبلغ من العمر 29 عاماً أقدمت على الانتحار شنقاً داخل منزلها وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".

وبين أن "سبب الانتحار يعود لخلافات عائلية، لكن هناك شبهات حول واقعة انتحار المجنى عليها، بأن تكون جريمة جنائية وليست انتحاراً"، مشيراً إلى أن "دائرة الطب العدلي قامت بالتحفظ على جثتها، لحين اكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة".