في السليمانية وصلاح الدين.. القبض على متورطين بقتل مواطنين اثنين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة السليمانية، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم بقتل شخص خلال أقل من ساعة من وقوع الجريمة، فيما اعتقلت القوات الأمنية في صلاح الدين على طرفي مشاجرة تسببت بمقتل مواطن.

وذكرت شرطة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز شرطة بيرمكرون تلقت صباح اليوم معلومات تفيد بوقوع شجار في شارع آسوس ضمن مركز القضاء، أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة".

وأضافت أن "قوة من الشرطة وصلت فوراً إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجروحه".

وأكدت الشرطة أن "فرق التحري باشرت على الفور بعمليات التحقيق والتحري المكثف، وتمكنت خلال أقل من ساعة من تحديد هوية المتهم والقبض عليه"، مشيرة إلى أن "المتهم يدعى (س. ح. ع) من مواليد 1980، وتم توقيفه بقرار من قاضي التحقيق استناداً إلى المادة 405 من قانون العقوبات العراقي، والتحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة".

وفي صلاح الدين، أفادت شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن قوة مختصة من الفوج التاسع والوحدة التكتيكية الخاصة نفذت واجب إسناد لقسم شرطة الضلوعية، لفض مشاجرة بين عشيرتين تسببت بمقتل أحد المواطنين.

وأكدت أنه خلال "فترة قصيرة تم السيطرة على الموقف والقبض على جميع الأطراف وتدوين أقوالهم بالاعتراف وتصديقها قضائياً وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لإكمال التحقيق لينالوا جزائهم العادل وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي.