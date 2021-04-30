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في السليمانية والديوانية .. مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بجروح في مشاجرتين

Category: أمـن

Date: 2021-04-30T08:31:14+0000
في السليمانية والديوانية .. مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بجروح في مشاجرتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة الديوانية جنوبي العراق يوم الجمعة ان عددا من الاشخاص اصيبوا بجروح بمشاجرة وقعت قرب مستشفى.

 وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة حدثت في قضاء عفك (حي السراي) بالقرب من مستشفى عفك العام مما ادى الى جرح (١٥) شخصا.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية تدخلت وانهت المشاجرة، فيما تجري تحقيقا في الحادث، لمعرفة أسباب المشاجرة.

وفي السليمانية قالت مديرية الشرطة في بيان اليوم، ان مشاجرة اندلعت بين صاحب "كافيتيريا"، مع صاحب محل لبيع المرطبات اسفرت عن مقتل الأخير بواسطة طعنه بسكين.

وأضافت الشرطة أنها القت القبض على المتهم الرئيسي بالحادثة وشخص آخر اعانه عليها، وقد تقرر ايقافهما بقرار القاضي وفق المادة 405 من قانون العقوبات العراقية.

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