"في السليمانية".. الأمن الوطني يعلن اعتقال قاتل "ضابط متقاعد" في الانبار

شفق نيوز / أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، اعتقال منفذ جريمة قتل بحق ضابط متقاعد في محافظة الانبار بالتعاون مع مديرية أسايش السليمانية.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بجهود استخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في الأنبار وبالتنسيق مع أسايش السليمانية من إلقاء القبض على منفذ جريمة قتل الضابط المتقاعد (سعد محسن مرزوك) في قضاء الكرمة وبحوزة المتهم مبلغ عائد للضحية".

وأضاف الجهاز أن "العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية، إذ جرى ملاحقة المتهم وتعقبه أثناء هروبه إلى محافظة السليمانية"، لافتا الى أنه "تم تدوين أقواله أصولياً وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".