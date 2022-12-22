في السليمانية .. القبض على 5 إرهابيين من "اهم" المطلوبين للقضاء العراقي

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية، يوم الخميس، بإلقاء القبض على 5 إرهابيين من "أهم" المطلوبين للقضاء العراقي في محافظة السليمانية.

ووفقا للبيان الصادر عن الوكالة فإنه "بعد التنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية وقيادة العمليات المشتركة تم القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب مؤشرين من بين الأهداف الارهابية المطلوبة لوكالة الاستخبارات، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وكشفت مديرية أسايش السليمانية، يوم أمس الأربعاء، عن إحباط محاولة لإقامة "إمارة" لتنظيم داعش في المدينة ومحيطها، مبينة أن عملية التقصي والملاحقة استمرت لخمسة أشهر.

وقال المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها عملية جمع المعلومات ومتابعة عناصر الخلية التي كانت تخطط لهذا الأمر استمرت لخمسة أشهر، تم خلالها "احباط خمس مؤامرات، وهزيمة إرهابيين لإنشاء إمارة إرهابيي داعش في السليمانية ومحيطها كما تم اعتقال 54 ارهابياً وقتل ثلاثة آخرين".