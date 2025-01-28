في الرمادي.. الإطاحة بثاني "مشعوذ" خلال أسبوعين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على "مشعوذ" بحوزته "كميات كبيرة" من المواد المستخدمة في السحر والشعوذة، في ثاني حالة خلال أسبوعين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة لمحافظة الأنبار، ألقت القبض على شخص مشعوذ وضبطت كميات كبيرة من المواد المستخدمة في السحر والشعوذة بحوزته، عند سيطرة (الشهيد مالك هواس) في مدينة الرمادي".

وتعد هذه العملية الثانية خلال أسبوعين بعد أن أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة لمحافظة الأنبار في 15 كانون الثاني الجاري، إلقاء القبض على متهم بالسحر والشعوذة في قضاء الرمادي.

وأوضحت المديرية في بيان، أنه "ضُبط داخل دار المتهم على مجموعة خرز وكتب للسحر ومن ضمنها كتاب (شمس الشموس) وسيوف وخناجر ومجموعة أوراق تحتوي على كتابات وطلاسم مختلفة مع وجود أوراق تحتوي على أسماء ذكور وإناث".

ولفتت المديرية إلى أنه "تم توقيف المتهم وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي".