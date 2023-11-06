في الديوانية.. خرج من السجن ليقتل صديقه رميا بالرصاص

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة الديوانية، اليوم الاثنين، بمقتل شاب رميا بالرصاص على يد صديقه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينات من عمره قتل رميا بالرصاص بواسطة سلاح (كلاشنكوف) على يد صديقه الذي خرج حديثا من السجن بسبب خلافات شخصية بينهما وسط مدينة الديوانية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، فيما باشرت بالبحث عن الجاني الذي لاذ بالفرار لجهة مجهولة الهوية".