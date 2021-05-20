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في البصرة وديالى.. وفاة 3 أشخاص بحادث سير واختطاف مدني

Category: أمـن

Date: 2021-05-20T18:14:36+0000
في البصرة وديالى.. وفاة 3 أشخاص بحادث سير واختطاف مدني

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، الخميس، بوفاة ثلاثة أشخاص بحادث سير في محافظة البصرة، واختطاف مدني في ديالى.

وقال مصدر أمني من البصرة لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على طرق قضاء الفاو وتسبب بوفاة ٣ أشخاص واصابة اثنين آخرين بجروح".

وفي ديالى، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "مجهولين اختطفوا مدنيا على طريق بعقوبة – المقدادية قرب ناحية الوجيهية واقتادوه الى جهة مجهولة".

وأوضح أن "المخطوف من سكان ناحية ابي صيدا، ونزح عنها بسبب خلافات ونزاعات عشائرية"، مضيفا أن "الحادث تقف وراءها، ربما، ثأرات عشائرية بحسب التحقيقات الاولية".

واضاف المصدر أن "قوات الامن والاجهزة الاستخبارية تواصل البحث والتحري عن المخطوف في المناطق الممتدة بين الوجيهية وابي صيدا".

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