في البصرة وديالى.. "المجاري" تنهي حياة فتاة شابة وانتحار رجل متقاعد

شفق نيوز/ أعلن مدير الدفاع المدني في قضاء الزبير بمحافظة البصرة العقيد كاظم جبر ، يوم الاربعاء، عن انتشال جثة فتاة عشرينية إثر سقوطها في مجاري الصرف الصحي.

وقال جبر في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق المديرية انتشلت جثة شابة من مواليد 1996 من منهولة الدار الخاصة بها في محلة العرب التابعة لقضاء الزبير بعد انهيار المنهولة نتيجة تقادم الدار".

واشار الى "تسليم الجثة الى ذويها وفتح تحقيق بالحادث من قبل مركز شرطة المنطقة الخاصة بها".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، بانتحار مواطن متقاعد شنقاً في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مواطنا متقاعدا يبلغ من العمر 76 عاما انتحر شنقاً بواسطة حبل في سقف غرفته بداره الواقعة في قرية ذيابة - ناحية ابي صيدا ضمن قضاء المقدادية".

وبين المصدر ان "اسباب الانتحار مجهولة وقيد التحقيق من قبل السلطات الامنية".

وتشهد ديالى عمليات انتحار واسعة بلغت عشرات الحالات خلال العام الجاري لمشاكل نفسية او معيشية.