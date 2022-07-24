في ثلاث محافظات .. انتحار رجل شنقا ومصرع وإصابة 10 أشخاص بحادثين

شفق نيوز/ اقدم رجل في نهاية العقد الرابع من العمر صباح اليوم الأحد في محافظة البصرة جنوبي العراق على الانتحار بينما اصيب خمسة اشخاص بجروح بحادث سير جنوب غربي بغداد.

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، إن رجلا يبلغ من العمر (42) عاماً قام بالانتحار من خلال شنق نفسه داخل منزله في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة.

وأوضح أنه لغاية الان لم تعرف الأسباب والدوافع التي دفعت الرجل الى الانتحار، فيما تجري الجهات المختصة تحقيق بالحادث لكشف ملابساته.

في غضون ذلك أُصيب 5 أشخاص بينهم امرأة بحادث انقلاب سيارة على الطريق السريع في اللطيفية-العلوانية جنوب غرب بغداد.

وفي حادث آخر لقي شخصان مصرعهما وأُصيب ثلاثة آخرون بينهم حالة حرجة في حادث سير مروع على طريق بعقوبة- المنصورية شرق محافظة ديالى.