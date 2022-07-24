سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في ثلاث محافظات .. انتحار رجل شنقا ومصرع وإصابة 10 أشخاص بحادثين

Category: أمـن

Date: 2022-07-24T07:08:00+0000
في ثلاث محافظات .. انتحار رجل شنقا ومصرع وإصابة 10 أشخاص بحادثين

شفق نيوز/ اقدم رجل في نهاية العقد الرابع من العمر صباح اليوم الأحد في محافظة البصرة جنوبي العراق على الانتحار بينما اصيب خمسة اشخاص بجروح بحادث سير جنوب غربي بغداد.

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، إن رجلا يبلغ من العمر (42) عاماً قام بالانتحار من خلال شنق نفسه داخل منزله في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة.

وأوضح أنه لغاية الان لم تعرف الأسباب والدوافع التي دفعت الرجل الى الانتحار، فيما تجري الجهات المختصة تحقيق بالحادث لكشف ملابساته.

في غضون ذلك أُصيب 5 أشخاص بينهم امرأة بحادث انقلاب سيارة على الطريق السريع في اللطيفية-العلوانية جنوب غرب بغداد.

وفي حادث آخر لقي شخصان مصرعهما وأُصيب ثلاثة آخرون بينهم حالة حرجة في حادث سير مروع على طريق بعقوبة- المنصورية شرق محافظة ديالى.

related

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

مسلحون يسطون على محال تجارية وحريق يلتهم عائلة جنوبي العراق

Date: 2022-05-07 08:19:40
مسلحون يسطون على محال تجارية وحريق يلتهم عائلة جنوبي العراق

قتيل وجريحان بمشاجرة مسلحة وهجوم في بغداد

Date: 2022-03-23 07:03:01
قتيل وجريحان بمشاجرة مسلحة وهجوم في بغداد

إصابات بإطلاق نار وطعن في بغداد وتحرير مختطف بالبصرة

Date: 2021-05-22 06:22:02
إصابات بإطلاق نار وطعن في بغداد وتحرير مختطف بالبصرة

العثور على جثة طفلة تعرضت للتعذيب والخنق في بغداد وانتشال جثة موظف من سد الموصل

Date: 2021-10-07 08:23:42
العثور على جثة طفلة تعرضت للتعذيب والخنق في بغداد وانتشال جثة موظف من سد الموصل

القبض على 73 مطلوباً وضبط أسلحة ومخدرات في أربع محافظات

Date: 2021-05-08 10:14:34
القبض على 73 مطلوباً وضبط أسلحة ومخدرات في أربع محافظات

اعتقال 6 متهمين في بغداد ورئيس جهاز الامن الوطني يصل البصرة

Date: 2021-09-18 08:00:16
اعتقال 6 متهمين في بغداد ورئيس جهاز الامن الوطني يصل البصرة

حالتا انتحار في بغداد والبصرة إحداها لعنصر أمن

Date: 2020-09-21 16:12:26
حالتا انتحار في بغداد والبصرة إحداها لعنصر أمن