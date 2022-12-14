في البصرة والموصل.. هجومان يجهزان على 3 أشخاص بينهم نجل مختار

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الأربعاء، باغتيال نجل مختار قرية في نينوى، شمال العراق، ومقتل شخصين بهجوم مسلح في البصرة، أقصى جنوبي البلاد.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن نجل مختار قرية السيد حمد التابعة لناحية النمرود جنوب الموصل، تعرض لعملية اغتيال بعبوة ناسفة كانت مزروعة قرب منزله وانفجرت عليه ليلاً".

وبحسب المصدر، فإن "العبوة جديدة والأجهزة الأمنية دخلت في حالة انذار لمعرفة من زرعها"، مرجحاً أن "عناصر داعش وراء العملية، لأن عائلة مختار القرية من العائلات التي تصدى رجالها للإرهاب ولديهم أكثر من شهيد".

وفي البصرة، فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم باتجاه عجلة مدنية بالقرب من سكة القطار ضمن مفرق الظويهرات في قضاء الزبير، وفقا للمصدر.

وأوضح المصدر، أن "الهجوم المسلح أسفر عن مقتل شخصين"، فيما لاذ المسلحون بالفرار، وفتحت قوات الأمن تحقيقاً بالحادث.