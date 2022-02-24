في البصرة.. نزاع عشائرياً بسبب "ثأر" عمره ربع قرن

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في البصرة أقصى جنوبي العراق، مساء اليوم الخميس، باندلاع نزاع عشائري طاحن سببه ثأر عمره اكثر من ربع قرن.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا اندلع في قضاء القرنة شمالي البصرة، بين عشريتي (بني مالك وال مزيرع) واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على خلفية مقتل شخص قبل شهر من الان نتيجة ثار عشائري قبل اكثر من 25 عاما".

وبين ان "النزاع تسبب بإصابة موظف حكومي يعمل مشغل محطة مائية بجروح نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج".

واشار المصدر الى ان "النزاع تمت السيطرة عليه من قبل القوات الامنية، بعد عملية مداهمة مفاجئة قامت بها لطرفي النزاع".

وتعد البصرة إلى جانب جارتها ميسان من المحافظات الساخنة عشائرياً حيث تشهدان نزاعات عشائرية تندلع بين وقت وآخر وتخلف قتلى وجرحى وأضراراً مادية إلى جانب ترويع المدنيين.