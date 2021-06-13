جنوبي العراق.. مواطنون يحرقون منازلهم وعجلاتهم بـ"الخطأ"

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باحتراق عدد من المنازل والعجلات بالخطأ شرقي محافظة البصرة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مواطنين قاموا بحرق القصب في أحد أنهر منطقة الكباسي شرقي مدينة البصرة مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "خطأهم هذا تصادف مع سرعة الرياح التي ساهمت بتوسعة النيران".

وأضاف أن "سرعة انتشار النيران في القصب أدت إلى التهام 4 منازل أحدهما وتضرر بشكل كبير، فضلاً عن احتراق 3 عجلات بشكل كلي".

وأوضح المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بعد ساعتين من اشتعاله"، مشيرا إلى أن "الأضرار مادية فقط، ولم تسجل أي إصابة بشرية بالحادث".