في البصرة.. عنصر أمني يقتل جاره بسبب الأطفال

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، اليوم الثلاثاء، بأن منتسباً أمنياً أقدم على قتل جاره بسبب خلافات الأطفال جنوبي مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شجاراً حصل بين رجل في الأربعينيات من عمره ومنتسب في الشرطة الاتحادية فقام الأخير بإشهار مسدسه وأطلق النار على الرجل وأرداه قتيلاً على الفور، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين أن "سبب الشجار بين الطرفين هو قيام المجنى عليه بالاعتداء على أطفال الجاني بشكل متكرر"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وبدأت عملية بحث عن الجاني".