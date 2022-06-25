في البصرة.. أعمال تخريبية "غريبة" والقوات الأمنية تعلن الاستنفار

شفق نيوز/ كشفت الإدارة المحلية لقضاء القرنة في البصرة، يوم السبت، عن أعمال تخريبية "غربية" لم يتم معرفة سببها لغاية الآن، استهدفت المولدات الأهلية والمنازل والمحال التجارية.

وقال قائممقام القرنة علي المالكي، لوكالة شفق نيوز، ان "هذه الاعمال تمثلت بقطع أسلاك مولدات الكهرباء الاهلية وسرقتها في بادئ الامر، وتم اعتقال ثلاثة أشخاص اعترفوا بسرقتها للحصول على نحاس الاسلاك وبيعه".

وأضاف "ورغم اعتقال افراد العصابة الا ان عمليات قطع الاسلاك لم تتوقف ولكن هذه المرة لهدف ما زال مجهولاً لغاية الآن"، مبيناً "تم قطع الاسلاك عن قرابة 400 منزل ومحل تجاري في مناطق مختلفة من القضاء خلال الايام الماضية لكن لم تتم سرقتها كما في السابق".

واشار الى ان "القوات الأمنية اعلنت حالة الاستنفار التام بحثاً عن الفاعلين، ونحن كإدارة محلية للقضاء ننتظر نتائج التحقيق بهذه الحالة التي بدأت تتفشى في القرنة مؤخراً".